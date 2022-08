Masters 1000 Montreal 2022: programma, orari ed ordine di gioco martedì 9 agosto con Fognini e Berrettini (Di martedì 9 agosto 2022) Ecco il programma di martedì 9 agosto del Masters 1000 di Montreal 2022. Dopo un lunedì di pioggia, ordine di gioco ricco per recuperare i match rinviati come quello di Fabio Fognini, riprogrammato come terzo incontro sul campo 5 contro Rune. Aprirà sul Court Rogers, invece, Matteo Berrettini: il romano sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Sul centrale, invece, spazio ai canadesi nel pomeriggio, poi il neo campione di Washington Kyrgios e nella sessione serale Murray-Fritz e Ruusuvuori-Hurkacz. COURT CENTRAL 17.00 – Vasek Pospisil vs Tommy Paul A seguire – Alexis Galarneau vs Grigor Dimitrov A seguire – Denis Shapovalov vs Alex De Minaur (da 5-7 6-6) A seguire – Sebastian Baez vs ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Ecco ildideldi. Dopo un lunedì di pioggia,diricco per recuperare i match rinviati come quello di Fabio, rito come terzo incontro sul campo 5 contro Rune. Aprirà sul Court Rogers, invece, Matteo: il romano sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Sul centrale, invece, spazio ai canadesi nel pomeriggio, poi il neo campione di Washington Kyrgios e nella sessione serale Murray-Fritz e Ruusuvuori-Hurkacz. COURT CENTRAL 17.00 – Vasek Pospisil vs Tommy Paul A seguire – Alexis Galarneau vs Grigor Dimitrov A seguire – Denis Shapovalov vs Alex De Minaur (da 5-7 6-6) A seguire – Sebastian Baez vs ...

sportface2016 : Masters 1000 Montreal: pioggia protagonista nella notte italiana, rinviato il match tra #Fognini e #Rune - sportface2016 : Il programma del #9agosto a #Montreal: #Fognini riprogrammato, esordio #Berrettini - zazoomblog : Berrettini-Carreno Busta oggi Masters 1000 Montreal: programma orario d’inizio tv e streaming - #Berrettini-Carren… - infoitsport : Berrettini-Carreno Busta domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 - infoitsport : Masters 1000 Montreal: esordio da favorito per Berrettini contro Carreno Busta, in quota lui e Sinner possibili out… -