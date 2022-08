Idris Elba: "Voglio interpretare lo scontro tra Bloodsport e Superman" (Di martedì 9 agosto 2022) L'attore Idris Elba ha parlato della possibilità di interpretare nuovamente Bloodsport in un film della DC e spera di mostrare uno scontro con Superman. Idris Elba ha svelato che spera di interpretare nuovamente Bloodsport in uno dei prossimi progetti della DC e di poter girare uno scontro con Superman. Nel film The Suicide Squad: Missione Suicida si accenna a quanto accaduto con il supereroe senza però mostrare gli eventi. Il personaggio di Bloodsport, nel film diretto da James Gunn, si trova in prigione dopo aver ferito Superman con un proiettile realizzato con la kryptonite. Idris Elba ha ora dichiarato: "Mi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) L'attoreha parlato della possibilità dinuovamentein un film della DC e spera di mostrare unoconha svelato che spera dinuovamentein uno dei prossimi progetti della DC e di poter girare unocon. Nel film The Suicide Squad: Missione Suicida si accenna a quanto accaduto con il supereroe senza però mostrare gli eventi. Il personaggio di, nel film diretto da James Gunn, si trova in prigione dopo aver feritocon un proiettile realizzato con la kryptonite.ha ora dichiarato: "Mi ...

