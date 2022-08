Formula 1, Mattia Binotto sorprende i tifosi della Ferrari: annuncio inatteso (Di martedì 9 agosto 2022) Formula 1, sorpresa per i tifosi della Ferrari: Mattia Binotto ha rilasciato ancora una volta dichiarazioni interessanti e ha fatto un annuncio inatteso. Il mondiale 2022 di Formula 1 è stato alquanto strano: dopo lo stravolgimento dovuto dal regolamento tecnico, con le monoposto nuovamente ad effetto suolo, la Ferrari ha recuperato tutto il gap sulle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 9 agosto 2022)1, sorpresa per iha rilasciato ancora una volta dichiarazioni interessanti e ha fatto un. Il mondiale 2022 di1 è stato alquanto strano: dopo lo stravolgimento dovuto dal regolamento tecnico, con le monoposto nuovamente ad effetto suolo, laha recuperato tutto il gap sulle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion : #F1 | Anche l'ex pilota della Ferrari teme che Mattia Binotto possa pagare gli errori di strategie - faornano : Le interviste che NON si fanno, quelle che ti fan perdere il posto…. #ferrari #binotto #F1 - nessuno9000 : fanculo Zayn,mattia chi lo vince sto mondiale di formula uno - 1987_Mattia : @Andrea__Monti @M4rioRoss1 @maurorizzi_mr @gildacana Certo che no, ma se hai preso un farmaco è sei stato male non… - FormulaPassion : #F1 | Mattia Binotto non ha negato una certa delusione per i risultati del 2022, rapportati al potenziale della F1-… -