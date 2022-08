Calciomercato Sampdoria, Diallo accelera l’arrivo di Gabbia (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria, Diallo si avvicina al Milan, mossa che accelera la trattativa per l’arrivo di Gabbia in blucerchiato Il Milan avrebbe scelto il sostituto di Matteo Gabbia. Si tratta di Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, per il quale domani è prevista un’accelerata decisiva al fine di portare il difensore francese classe ’96 in Serie A. L’eventuale esito positivo della trattativa liberebbe il difensore rossonero, che potrebbe così essere ceduto in prestito alla Sampdoria. I blucerchiati, al momento, stanno lavorando anche sulla pista Daniele Rugani della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)si avvicina al Milan, mossa chela trattativa perdiin blucerchiato Il Milan avrebbe scelto il sostituto di Matteo. Si tratta di Abdoudel Paris Saint-Germain, per il quale domani è prevista un’ta decisiva al fine di portare il difensore francese classe ’96 in Serie A. L’eventuale esito positivo della trattativa liberebbe il difensore rossonero, che potrebbe così essere ceduto in prestito alla. I blucerchiati, al momento, stanno lavorando anche sulla pista Daniele Rugani della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: #Villar è arrivato in città. Le immagini e il programma della sua giornata - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, chiuso l'accordo per Gonzalo #Villar dalla @OfficialASRoma: oggi previste le… - DiMarzio : .@BrentfordFC: nuova offerta per #Damsgaard da 20 milioni tra parte fissa e bonus. @sampdoria orientata ad accettare #calciomercato - SampNews24 : #Candreva-#Salernitana, incontro con l’agente: contratto pronto per l'esterno della #Sampdoria - it_samp : -