Trenta cani abbandonati in una casa discarica | cuccioli morti di stenti nel Napoletano

corrmezzogiorno : #Napoli Video |In casa montagne di rifiuti e trenta cani Denunciata una donna 50enne -

Era piena di rifiuti di ogni genere l'abitazione di una 50enne napoletana , una vera e propria discarica domestica in cui la donna conviveva insieme ai suoi 30, tra cui 8 cuccioli lasciati ...Con lei aveva, tutti in stato di abbandono . Tra questi otto cuccioli, lasciati senza acqua e cibo. Tresono morti, gli altri sono stati recuperati e salvati dai carabinieri. La ...Una 50enne di Giugliano in Campania è stata denunciata per maltrattamenti di animali e per gestione illecita di rifiuti. Sfrattata, la donna aveva lasciato i cani senza acqua e cibo ...Tre cuccioli morti di fame e di sete, altri 27 in forte malnutrizione e costretti a vivere nella sporcizia: denunciata una 50enne a Varcaturo, nel Napoletano ...