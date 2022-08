Torino, parte la sperimentazione delle navette a guida autonoma (Di lunedì 8 agosto 2022) A Torino e' partita la sperimentazione delle prime navette a guida autonoma di Gtt. Tre settimane di collaudo anticiperanno le corse con i passeggeri sulle strade cittadine. La prima messa su strada e'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Ae' partita laprimedi Gtt. Tre settimane di collaudo anticiperanno le corse con i passeggeri sulle strade cittadine. La prima messa su strada e'...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Torino, in corso interventi dei #vigilidelfuoco, 30 svolti nella notte. A Pino Torinese, un 56enne è dec… - JessPasqui : #rassegnastampa Torino, parte la sperimentazione delle navette a guida autonoma - Italia - - FDRmou : RT @MatthijsPog: ????Riassunto delle notizie di oggi: ?La Juventus offre 35+5 al Torino per Bremer, superata l'Inter sull'offerta, anche sui… - Toro_News : ??| FOCUS L'assenza contemporanea di #Buongiorno e #Zima mette #Juric in difficoltà ed evidenzia la necessità da pa… - ilgiornale : Sciolti anche gli ultimi dubbi sul procedimento giuridico, fermo al secondo grado, #ChiaraAppendino prenderà parte… -