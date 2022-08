Roma, esce nudo e prende a botte i militari: calci e pugni al Lago (Di lunedì 8 agosto 2022) Era una normalissima Domenica presso il Lago di Martignano quando, alcuni bagnanti che si stavano rilassando tranquillamente, hanno notato un uomo che si aggirava presso il Lago completamente nudo e con un comportamento sospetto. Spaventati, soprattutto per la presenza di bambini sul posto, hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo però, le cose si sono messe male. Leggi anche: La “nuova” prostituzione a Pomezia e Ardea: in poche sul marciapiede e i clienti si prenotano su Whatsapp L’aggressione L’uomo, di 47 anni e della provincia di Livorno, completamente nudo, ha iniziato ad inveire contro i militari della Stazione Anguillara Sabazia arrivati sul posto dopo le segnalazioni dei bagnanti. Fermarlo, non è stato semplice. Si è immediatamente opposto all’identificazione aggredendo i Carabinieri con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Era una normalissima Domenica presso ildi Martignano quando, alcuni bagnanti che si stavano rilassando tranquillamente, hanno notato un uomo che si aggirava presso ilcompletamentee con un comportamento sospetto. Spaventati, soprattutto per la presenza di bambini sul posto, hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo però, le cose si sono messe male. Leggi anche: La “nuova” prostituzione a Pomezia e Ardea: in poche sul marciapiede e i clienti si prenotano su Whatsapp L’aggressione L’uomo, di 47 anni e della provincia di Livorno, completamente, ha iniziato ad inveire contro idella Stazione Anguillara Sabazia arrivati sul posto dopo le segnalazioni dei bagnanti. Fermarlo, non è stato semplice. Si è immediatamente opposto all’identificazione aggredendo i Carabinieri con ...

