Roger E Mosley morto | addio al Theodore Calvin di Magnum P I Il ricordo della figlia | “Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome”

Roger E. Mosley, noto per aver interpretato il personaggio di Theodore 'TC' Calvin in Magnum P.I., è morto all'età di 83 anni. L'attore, riporta Tmz, si è spento domenica 7 agosto nella sua casa circondato dalla famiglia e dai propri cari, come ha fatto sapere la figlia Ch-a, che sui social lo ha ricordato con queste parole: "Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario. Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l'eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà. Anche tu mi hai amato. Il mio cuore è pesante ma io sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in ...

