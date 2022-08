Premier League, indagine in corso per un sospetto giro di scommesse durante una partita dell’Arsenal (Di lunedì 8 agosto 2022) sospetto giro di scommesse in Inghilterra, per via di una presunta ammonizione pilotata del centrocampista Granit Xhaka durante una partita dell’Arsenal. Nello specifico il match incriminato è quello tra i Gunners e il Leeds dello scorso 18 dicembre, nel quale lo svizzero ricevette un cartellino giallo per perdita di tempo sul 4-1. Questa azione ha così fatto nascere qualche sospetto, tanto da far aprire alla National Crime Agency of England un’indagine per un presunto giro di scommesse dal valore di 52.000 sterline, con coinvolgimento della mafia albanese e di un ex calciatore professionista. Tuttavia per ora Xhaka è salvo, senza illeciti riconosciuti nei suoi confronti. Inoltre c’è da verificare il ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022)diin Inghilterra, per via di una presunta ammonizione pilotata del centrocampista Granit Xhakauna. Nello specifico il match incriminato è quello tra i Gunners e il Leeds dello s18 dicembre, nel quale lo svizzero ricevette un cartellino giallo per perdita di tempo sul 4-1. Questa azione ha così fatto nascere qualche, tanto da far aprire alla National Crime Agency of England un’per un presuntodidal valore di 52.000 sterline, con coinvolgimento della mafia albanese e di un ex calciatore professionista. Tuttavia per ora Xhaka è salvo, senza illeciti riconosciuti nei suoi confronti. Inoltre c’è da verificare il ...

