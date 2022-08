Non bastano i video su TikTok per gettare allarmismo su «un virus sconosciuto a Gallipoli» (Di lunedì 8 agosto 2022) Contenuti virali, presi un po’ troppo alla lettera. Su TikTok stanno circolando una serie di video con delle caption che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Quando vai a Gallipoli e ti prendi un virus che non è Covid. POV: Vai a Gallipoli e ti prendi un virus ma non è Covid. Sei da 4 giorni a Gallipoli e avete tutti quanti febbre, tosse e mal di testa. Sta succedendo qualcosa a Gallipoli o si tratta soltanto del consueto fenomeno di amplificazione causato da una dipendenza eccessiva dai social network e da un eccessivo credito che si dà a video su TikTok? Esiste davvero un virus a Gallipoli? Analizziamo la questione in maniera oggettiva e senza nessun tipo di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 agosto 2022) Contenuti virali, presi un po’ troppo alla lettera. Sustanno circolando una serie dicon delle caption che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Quando vai ae ti prendi unche non è Covid. POV: Vai ae ti prendi unma non è Covid. Sei da 4 giorni ae avete tutti quanti febbre, tosse e mal di testa. Sta succedendo qualcosa ao si tratta soltanto del consueto fenomeno di amplificazione causato da una dipendenza eccessiva dai social network e da un eccessivo credito che si dà asu? Esiste davvero un? Analizziamo la questione in maniera oggettiva e senza nessun tipo di ...

