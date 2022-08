LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: 20.75 per Nick Ponzio, fra poco Tamberi (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Sono pronte le atlete degli 800 femminili: al via Shanahan (Irl), Sarna (Pol), Ferencz (Hun), Gordon-Powell (Jam), Welteji (Eth), Bartha-Kéri (Hun), Feldmeier (Usa), Hefner (Hun), Yarigo (Ben) e Gajanová (Svk). 17.20 Supera i 5.80 Duplantis, fallisce invece Lavillenie. 17.18 In testa c’è il neozelandese Walsh con 21.30. Hill è avanti su Ponzio di appena tre centimetri. 17.16 20.75 il primo risultato fatto segnare da Nick Ponzio: è quarto alle spalle di Walsh, Gill e Hill. 17.14 Torok, Horvath, Poyte, Jankovics e Thomas superano la misura base di 2.05. 17.12 Gianmarco Tamberi troverà di fronte un parterre di buonissimo LIVEllo: su tutti c’è l’ucraino Andriy Protsenko, bronzo iridato in carica e annunciato rivale del ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21 Sono pronte le atlete degli 800 femminili: al via Shanahan (Irl), Sarna (Pol), Ferencz (Hun), Gordon-Powell (Jam), Welteji (Eth), Bartha-Kéri (Hun), Feldmeier (Usa), Hefner (Hun), Yarigo (Ben) e Gajanová (Svk). 17.20 Supera i 5.80 Duplantis, fallisce invece Lavillenie. 17.18 In testa c’è il neozelandese Walsh con 21.30. Hill è avanti sudi appena tre centimetri. 17.16 20.75 il primo risultato fatto segnare da: è quarto alle spalle di Walsh, Gill e Hill. 17.14 Torok, Horvath, Poyte, Jankovics e Thomas superano la misura base di 2.05. 17.12 Gianmarcotroverà di fronte un parterre di buonissimollo: su tutti c’è l’ucraino Andriy Protsenko, bronzo iridato in carica e annunciato rivale del ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: poker d’oro dell’Etiopia con Duguna Eisa Girma e Haylom. Gli Usa primi nel m… - SSportNetwork : #Atletica #DiamondLeague #Chorzow Tris di 'medaglie di legno' per l'#Italia: quarto posto per #Ponzio nel #peso,… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Ponzio quinto con 20.46 dopo tre tentativi. Tra poco Elena Vallort… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Elena Vallortigara si vuole confermare al vertice dell’alto -… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #amichevoli #CoppaItalia #PremierLeague… -