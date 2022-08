“Librerie di qualità” | nell’elenco nazionale anche dodici bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022)le, fra Bergamo e provincia, che ora possono fregiarsi del titolo di “Libreria di” assegnato direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. A Bergamo sono la Libreria Fantasia in via Borgo Santa Caterina 55, LaFeltrinelli Bergamo in via XX Settembre 55, la Libreria Arnoldi in Piazza G. Matteotti 22, il Libraccio Bergamo in via San Bernardino 34/C e in XX Settembre 78 e la Libreria Ubik Bergamo in via Borgo Santa Caterina 19/C. In provincia sono LaFeltrinelli Curno al centro commerciale, il Libraccio Curno presso “Le Vele”, Combook di Lovere, il Parnaso libri e natura di Ponteranica, la Libreria Ubik di Stezzano e la Libreria Treviglio di Treviglio. Si tratta di un’iniziativa legata ad una legge approvata nel febbraio 2020 che ha previsto l’istituzione dell’albo delle ...