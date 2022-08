Inter-Sanchez | Biasin ironizza | Dopo Totti-Ilarydovremmo esserci

Inter-Sanchez, Biasin ironizza: "Dopo Totti-Ilary...dovremmo esserci" (Di lunedì 8 agosto 2022) Alexis Sanchez e l’Inter, una separazione lunga ed estenuante ma che sta per concludersi. Fabrizio Biasin su Twitter ironizza proprio sui tempi della trattativa tirando in mezzo anche Francesco... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 8 agosto 2022) Alexise l’, una separazione lunga ed estenuante ma che sta per concludersi. Fabriziosu Twitterproprio sui tempi della trattativa tirando in mezzo anche Francesco...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: oggi è la giornata della risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez. L'annuncio… - FBiasin : #Inter - #Sanchez: la buonuscita sarà di 3,5 mln netti (5 lordi con decreto). - #Skriniar: l'offerta - vecchia orm… - FBiasin : Dopo Totti-Ilary, Shakira-Piqué, Amendola-Neri, Conte-DiMaio e Calenda-Letta, mancano solo #Sanchez-#Inter. Ma dovremmo esserci. - LMilan_07 : Vi siete accorti che la trattativa dell'inter per liberarsi di Sanchez sta durando più della trattativa del Milan per comprare De Ketelaere? - infoitsport : Sanchez si avvicina l’addio all’Inter: giocatore e agente in sede! -