Insigne: «Napoli mi manca, qui a Toronto mi sono già organizzato per vedere le partite» (Di lunedì 8 agosto 2022) Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Gr1 di Rai Radio 1. Nell’ultima partita di Mls ha segnato il suo primo gol con la maglia del Toronto (dalla sua mattonella ha tirato forte sul primo palo, niente tiro a giro). «Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò per seguire il Napoli da vicino. Non vedo l’ora che inizi il campionato italiano, sono un tifosissimo del Napoli e già ho organizzato tutto per vedere le partite. E come ho augurato ai miei compagni, spero che vincano il campionato». Dei tanti addii dice «Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli e dispiace, pero’ purtroppo la vita è così, sicuramente rimarremo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Lorenzoha parlato ai microfoni di Gr1 di Rai Radio 1. Nell’ultima partita di Mls ha segnato il suo primo gol con la maglia del(dalla sua mattonella ha tirato forte sul primo palo, niente tiro a giro). «Dimitutto e appena avrò tempo tornerò per seguire ilda vicino. Non vedo l’ora che inizi il campionato italiano,un tifosissimo dele già hotutto perle. E come ho augurato ai miei compagni, spero che vincano il campionato». Dei tanti addii dice «Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto ale dispiace, pero’ purtroppo la vita è così, sicuramente rimarremo ...

DiMarzio : #MLS, @TorontoFC | Le parole di #Insigne: 'Guarderò tutte le partite del @sscnapoli. Qui ci sono ottime strutture' - napolista : Insigne: «Napoli mi manca, qui a Toronto mi sono già organizzato per vedere le partite» A Radio Rai: «La Mls mi ha… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORONTO - Insigne: 'Di Napoli mi manca tutto, tornerò per seguire gli azzurri da vicino' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORONTO - Insigne: 'Di Napoli mi manca tutto, tornerò per seguire gli azzurri da vicino' - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #MLS, @TorontoFC | Le parole di #Insigne: 'Guarderò tutte le partite del @sscnapoli. Qui ci sono ottime strutture' https://t.… -