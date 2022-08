Classifica WTA | Trevisan n 26 sempre davanti a Giorgi n 29

(Di lunedì 8 agosto 2022) Variazioni minime in chiave tricolore nel ranking pubblicato stamane: Martina si conferma la prima giocatrice d'Italia ed è stabile al n.26 così come Camila al n.29. Risale un altro gradino Paolini (n.55) mentre mantiene la stessa posizione della scorsa settimana Bronzetti (n.65) che conferma il "best ranking". Un passo avanti per Cocciaretto (n.104), che ritocca il primato personale

