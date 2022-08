Traffico Roma del 07-08-2022 ore 13:30 (Di domenica 7 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rimosso il veicolo in fiamme segnalato in precedenza sulla A1 firenze-Roma tra la Dina Mazzone Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze Traffico tornato regolare resta chiusa invece su via del Foro Italico per lavori di ripristino a seguito di un incidente alla rampa di uscita su Corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII a Cesano chiuso fino a cessate esigenze l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le the Atac 036 024 in programma per le 18 una manifestazione con corteo che da Largo Preneste raggiungerà via Francesco Laparelli percorrendo via Acqua Bullicante via di Torpignattara via Galeazzo Alessi possibili chiusure e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rimosso il veicolo in fiamme segnalato in precedenza sulla A1 firenze-tra la Dina Mazzonenord e Ponzanono verso Firenzetornato regolare resta chiusa invece su via del Foro Italico per lavori di ripristino a seguito di un incidente alla rampa di uscita su Corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII a Cesano chiuso fino a cessate esigenze l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le the Atac 036 024 in programma per le 18 una manifestazione con corteo che da Largo Preneste raggiungerà via Francesco Laparelli percorrendo via Acqua Bullicante via di Torpignattara via Galeazzo Alessi possibili chiusure e ...

