Traffico Roma del 07-08-2022 ore 09:30 (Di domenica 7 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto resta chiusa su via del Foro Italico per lavori di ripristino a seguito dell’incidente segnalato in precedenza la rampa di uscita è sul corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII chiusa a Cesano l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le linee Atac 036 024 come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di zona ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta chiusa su via del Foro Italico per lavori di ripristino a seguito dell’incidente segnalato in precedenza la rampa di uscita è sul corso di Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII chiusa a Cesano l’intero tratto di via di Monte Sant’Andrea per lavori di taglio di alberi pericolanti a seguito dell’incendio di ieri contestualmente sospese le linee Atac 036 024 come ogni domenica pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di zona ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

