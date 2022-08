Torturata dal marito per anni, Mandeep Kaur si uccide a 30 anni. L’ultimo video: ‘Mi avete lasciata sola’ (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo anni di torture a abusi, Mandeep Kaur, ha deciso di farla finita. La 30enne indiana si è uccisa per porre fine al tremendo calvario che da troppo tempo la vedeva protagonista. Straziante L’ultimo video della giovane, nel quale denuncia di esser stata lasciata sola: ‘Vi siete uniti e mi avete lascato indifesa. Sono costretta a lasciare le mie figlie e andarmene per sempre’. Queste le sue ultime e dolorose parole. Leggi anche: Testaccio, violenza nel supermarket: abusata una ragazza Mandeeep Kaur muore suicida a 30 anni Violenze e torture da parte del marito che filmava le umiliazioni che la donna era costretta a subire per poi condividere i video con i propri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Dopodi torture a abusi,, ha deciso di farla finita. La 30enne indiana si è uccisa per porre fine al tremendo calvario che da troppo tempo la vedeva protagonista. Straziantedella giovane, nel quale denuncia di esser statasola: ‘Vi siete uniti e milascato indifesa. Sono costretta a lasciare le mie figlie e andarmene per sempre’. Queste le sue ultime e dolorose parole. Leggi anche: Testaccio, violenza nel supermarket: abusata una ragazza Mandeeepmuore suicida a 30Violenze e torture da parte delche filmava le umiliazioni che la donna era costretta a subire per poi condividere icon i propri ...

CorriereCitta : Torturata dal marito per anni, Mandeep Kaur si uccide a 30 anni. L’ultimo video: ‘Mi avete lasciata sola’ - Dome689 : “Mi avete lasciato sola”: l’ultimo straziante video di Mandeep, torturata e filmata dal marito per anni - drunknwastedd : comunque io non capisco perché sogno sempre la mia morte, una volta cadendo dalla montagna, una volta dal ponte del… - annaretasciacca : RT @Monicanpl: 2 agosto 2022, Trieste. Dal post di Lorena Fornasir #BalkanRouteEurope. Notte di martedì 2 agosto Siamo rimasti noi, lo… - Nat_Casatelli : RT @Monicanpl: 2 agosto 2022, Trieste. Dal post di Lorena Fornasir #BalkanRouteEurope. Notte di martedì 2 agosto Siamo rimasti noi, lo… -