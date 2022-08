Palinsesti Mediaset 2022/23: ecco la programmazione delle reti tematiche (Di domenica 7 agosto 2022) Non solo Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ai i Palinsesti Mediaset si affianca naturalmente quello delle tematiche. Parliamo di Focus, Canale 20, Iris, Cine34, Twentyseven, La5, Italia 2, Top Crime e Mediaset Extra o, se volete, le sorelle e i fratelli minori di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Il servizio è completato dunque da una serie di contenuti a base di Film, Serie TV, sport, cartoon, divulgazione, intrattenimento. Per alcune reti la nuova stagione parte già dagli ultimi giorni di agosto, per altre le novità (o le conferme) arrivano con le prime avvisaglie d’autunno. Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa vi aspetta a cominciare da Focus. Palinsesti Mediaset 2022-2023 di FOCUS: Dal 23 agosto al 20 settembre torna Focus Natura – ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Non solo Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ai isi affianca naturalmente quello. Parliamo di Focus, Canale 20, Iris, Cine34, Twentyseven, La5, Italia 2, Top Crime eExtra o, se volete, le sorelle e i fratelli minori di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Il servizio è completato dunque da una serie di contenuti a base di Film, Serie TV, sport, cartoon, divulgazione, intrattenimento. Per alcunela nuova stagione parte già dagli ultimi giorni di agosto, per altre le novità (o le conferme) arrivano con le prime avvisaglie d’autunno. Entriamo nei dettagli e scopriamo cosa vi aspetta a cominciare da Focus.-2023 di FOCUS: Dal 23 agosto al 20 settembre torna Focus Natura – ...

