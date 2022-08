Mahmood riparte dal Kosovo e dal festival di Dua Lipa (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il temporaneo stop del suo "Ghettolimpo Summer Tour" a causa di un'infiammazione alle corde vocali, Mahmood riparte con l'attesissima partecipazione al "Sunny Hill festival" di Pristina (Kosovo), una delle più importanti rassegni musicali dei Balcani fondata e diretta da Dua Lipa e suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma dalle origini kosovare. L'appuntamento è dal 4 al 7 agosto al Parco Germia di Pristina, dove si esibiranno altre star internazionali come J Balvin, Diplo, Skepta, DJ Regard, AJ Tracey, oltre alla stessa Dua Lipa. Mahmood, la cui partecipazione è sostenuta dalla Farnesina e dall'Ambasciata d'Italia in Kosovo nell'ambito del programma di promozione integrata "Vivere all`Italiana", si è esibito il 5 agosto. Attesi al ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il temporaneo stop del suo "Ghettolimpo Summer Tour" a causa di un'infiammazione alle corde vocali,con l'attesissima partecipazione al "Sunny Hill" di Pristina (), una delle più importanti rassegni musicali dei Balcani fondata e diretta da Duae suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma dalle origini kosovare. L'appuntamento è dal 4 al 7 agosto al Parco Germia di Pristina, dove si esibiranno altre star internazionali come J Balvin, Diplo, Skepta, DJ Regard, AJ Tracey, oltre alla stessa Dua, la cui partecipazione è sostenuta dalla Farnesina e dall'Ambasciata d'Italia innell'ambito del programma di promozione integrata "Vivere all`Italiana", si è esibito il 5 agosto. Attesi al ...

superpeppeball : Di Maio si gioca la carta Mahmood per negoziare la pace tra Kosovo e Serbia, sarà un successo - sardegnarosa : RT @SocialArtistOF2: Dopo il temporaneo stop del suo #GhettolimpoSummerTour, Mahmood riparte in grande al Sunny Hill Festival di Pristina (… - RadioDueLaghi : Dopo il temporaneo stop, Mahmood riparte dal Kosovo con il Ghettolimpo Summer Tour, al Sunny Hill Festival di Prist… - Blovemontagna : RT @SocialArtistOF2: Dopo il temporaneo stop del suo #GhettolimpoSummerTour, Mahmood riparte in grande al Sunny Hill Festival di Pristina (… - life_agnes : RT @SocialArtistOF2: Dopo il temporaneo stop del suo #GhettolimpoSummerTour, Mahmood riparte in grande al Sunny Hill Festival di Pristina (… -