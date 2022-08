leggoit : L'auto esce di strada, morto un ragazzo di 22 anni: feriti i due amici. Dramma nella notte - solops : Prarolo, auto esce fuori strada e si ribalta in un fosso - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente a Zinasco, auto esce di strada: muore 22enne - SkyTG24 : Incidente a Zinasco, auto esce di strada: muore 22enne - AnsaLombardia : Esce di strada con l'auto, morto 22enne nel Pavese. Era in macchina con due amici, anche loro ventenni | #ANSA -

Dramma nella notte nel pavese a Zinasco, dove un ragazzo di 22 anni è morto ieri notte, poco prima delle 2, in un incidente stradale. L'sulla quale viaggiava con due amici di 23 e 24 anni, rimasti feriti in maniera non grave e trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia, è uscita di strada. Sul posto sono subito accorsi gli ...Il mezzo è uscito di strada questa mattina, 7 agosto, poco prima delle 8. La famiglia stava percorrendo l'autostrada A13 in direzione Padova e all'ingresso di Villamarzana l'è finita sotto il piano stradale.Dramma nella notte nel pavese a Zinasco, dove un ragazzo di 22 anni è morto ieri notte, poco prima delle 2, in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiava con due amici di 23 e ...La serata tra amici finisce in tragedia alle porte di Pavia. L’auto sbanda, esce di strada, e un ragazzo di 22 anni viene estratto senza vita dall’abitacolo. Feriti i due giovani che ...