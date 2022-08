Covid, 26.662 nuovi casi in 24 ore e altri 74 morti (Di domenica 7 agosto 2022) Il tasso di positività è al 16% dopo il 15,3% di sabato. Salgono le terapie intensive (+6) scendono le ospedalizzazioni Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) Il tasso di positività è al 16% dopo il 15,3% di sabato. Salgono le terapie intensive (+6) scendono le ospedalizzazioni

