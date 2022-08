Continuano gli attacchi di Israele a Gaza (Di domenica 7 agosto 2022) Hanno provocato la morte di 32 persone, dice il ministero della Salute palestinese, tra cui due importanti leader del gruppo Jihad Islamico Leggi su ilpost (Di domenica 7 agosto 2022) Hanno provocato la morte di 32 persone, dice il ministero della Salute palestinese, tra cui due importanti leader del gruppo Jihad Islamico

Mov5Stelle : Continuano gli effetti positivi del Superbonus 110%. Le politiche espansive del Conte II hanno avuto e stanno aven… - Agenzia_Ansa : Piogge torrenziali Continuano a imperversare nel Giappone centrale, con smottamenti e frane: due dispersi e 540mila… - ladyonorato : In Olanda gli agricoltori continuano la protesta nel silenzio assoluto dei nostri media - Incipit_Lab : RT @ilpost: Continuano gli attacchi di Israele a Gaza - newmaricolo2 : @PaoloPomella @alanfriedmanit Flat-tax = a te lavoratore dipendente (non evasore per tua natura) tolgo quei 4 servi… -