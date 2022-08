Choc a Campo de’ Fiori, prima la lite poi il pestaggio: 22enne trovata in una pozza di sangue (Di domenica 7 agosto 2022) Una lite che è costata davvero cara ad una 22enne norvegese in vacanza a Roma. La giovane si trovava nella Capitale assieme a tre amici quando, a seguito di un diverbio in strada, è stato massacrata di botte da uno di loro. Il tutto mentre gli altri due ragazzi stavano cenando in un vicino ristorante. Leggi anche: Violenta aggressione a Centocelle, ragazza presa a morsi e a bottigliate: “Voleva il mio cellulare” I fatti sono avvenuti sabato sera in vicolo della Grotte, poco distante da Campo de’ Fiori. A seguito del pestaggio la giovane è stata trovata riversa sui sampietrini una pozza di sangue e subito soccorsa da alcuni passanti. Trasportato con l’ambulanza all’ospedale Santo Spirito la ragazza è stata ricoverata con 30 giorni di prognosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Unache è costata davvero cara ad unanorvegese in vacanza a Roma. La giovane si trovava nella Capitale assieme a tre amici quando, a seguito di un diverbio in strada, è stato massacrata di botte da uno di loro. Il tutto mentre gli altri due ragazzi stavano cenando in un vicino ristorante. Leggi anche: Violenta aggressione a Centocelle, ragazza presa a morsi e a bottigliate: “Voleva il mio cellulare” I fatti sono avvenuti sabato sera in vicolo della Grotte, poco distante dade’. A seguito della giovane è statariversa sui sampietrini unadie subito soccorsa da alcuni passanti. Trasportato con l’ambulanza all’ospedale Santo Spirito la ragazza è stata ricoverata con 30 giorni di prognosi ...

