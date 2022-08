Woody Rat circola tra noi da un anno e non ce ne eravamo accorti | dati in serio pericolo

(Di sabato 6 agosto 2022) È venuto fuori un nuovo virus informatico moltoso e che non tutti noi conosciamo, ma che potrebbe rivelarsi essere dso in caso non venisse visto in tempo. Di quale malware stiamo parlando esattamente? Si trovano modi diversi per contrastare i virus informatici, tuttavia bisogna conoscerli – Computermagazine.itGli informatici di Malwarebytes Threat Intelligence hscoperto e analizzato un nuovo malware personalizzato, e che prende il nome diRAT. Da ciò che è emerso sappiamo che RAT, acronimo Remote Access Tool, è stato progettato da uno o più hacker i cui attacchi sono rivolti a soggetti prevalentemente russi. Per permettere al virus di diffondersi è previsto l’uso di un file-esca in formato archivio e, a quanto pare, pur Documenti Office, grazie ai quali sfruttano la ...

I ricercatori di Malwarebytes Threat Intelligence hanno scoperto e analizzato sul blog dell'azienda un nuovopersonalizzato e avanzato, noto come. Da ciò che è emerso dall'analisi dei ricercatori, il, ovvero Remote Access Tool, è stato sviluppato da uno o più hacker i cui attacchi sono rivolti a soggetti russi. Al momento, però, ... Woody RAT è un malware molto avanzato e circola già da un anno Questo nuovo malware appena scoperto potrebbe essere la causa di innumerevoli problemi. Di che si tratta esattamenteHackers have been targeting Russian entities for at least a year with the newly discovered remote access trojan Woody RAT.