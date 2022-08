Tragico incendio, a fuoco la casa: distrutta una famiglia, 10 morti (Di sabato 6 agosto 2022) È una tragedia che lascia sgomenti. Dieci persone sono rimaste uccise tra le fiamme di un incendio scoppiato in casa. Sette adulti e tre bambini, questo il drammatico bilancio del rogo divampato nella notte in un’abitazione a due piani di Nescopeck, in Pennsylvania (Stati Uniti). Harold Baker, volontario dei vigili del fuoco intervenuto sul posto, ha raccontato ancora sotto choc ai media locali che le vittime sono suo figlio, sua figlia, il suocero, il cognato, la cognata, tre nipoti e altri due parenti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Vacanza al mare diventa un incubo, 21enne sbaglia il tuffo dalla scogliera: è grave Dieci persone, sette adulti e tre bambini, hanno perso la vita in un terribile incendio divampato nella notte in un’abitazione di Nescopeck, a circa 150 chilometri a nord ... Leggi su tvzap (Di sabato 6 agosto 2022) È una tragedia che lascia sgomenti. Dieci persone sono rimaste uccise tra le fiamme di unscoppiato in. Sette adulti e tre bambini, questo il drammatico bilancio del rogo divampato nella notte in un’abitazione a due piani di Nescopeck, in Pennsylvania (Stati Uniti). Harold Baker, volontario dei vigili delintervenuto sul posto, ha raccontato ancora sotto choc ai media locali che le vittime sono suo figlio, sua figlia, il suocero, il cognato, la cognata, tre nipoti e altri due parenti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Vacanza al mare diventa un incubo, 21enne sbaglia il tuffo dalla scogliera: è grave Dieci persone, sette adulti e tre bambini, hanno perso la vita in un terribiledivampato nella notte in un’abitazione di Nescopeck, a circa 150 chilometri a nord ...

telodogratis : Tragico incendio in casa: 10 morti, distrutta una famiglia - CatelliRossella : Tragico incendio in Pennsylvania: dieci morti, tre sono bambini - ChoudhryDisha : Tragico incendio in Pennsylvania: dieci morti, tre sono bambini - marinellafly12 : RT @Luca_Sut: Addolorato per il tragico incidente di cui è rimasta vittima in FVG la volontaria impegnata nello spegnimento di un incendio… -