Traffico Roma del 06-08-2022 ore 08:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione circolazione Regolare sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo solo brevi code sul grande raccordo anulare tra L’Argentina e la Laurentina in carreggiata interna dove mi ha dato un incidente ad agevolare la circolazione oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22 Traffico scherzo in città sono possibili rallentamenti per un incidente in Prati via Virginio Orsini altro fidati ieri Monti di Primavalle in corrispondenza di via Aureliano Pertile ricordiamoli aperta al Traffico via Ardeatina tra via di torricola e raccordo anulare nelle due direzioni e sulla via Pontina lavori di notte fino al 13 agosto nella fascia oraria 21:36 Dov’è Chiusa la Pontina Trattori dei Cenci via di Decima nelle due direzioni di percorrenza il Traffico viene deviato sulla ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione circolazione Regolare sul tratto Urbano della A24-teramo solo brevi code sul grande raccordo anulare tra L’Argentina e la Laurentina in carreggiata interna dove mi ha dato un incidente ad agevolare la circolazione oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22scherzo in città sono possibili rallentamenti per un incidente in Prati via Virginio Orsini altro fidati ieri Monti di Primavalle in corrispondenza di via Aureliano Pertile ricordiamoli aperta alvia Ardeatina tra via di torricola e raccordo anulare nelle due direzioni e sulla via Pontina lavori di notte fino al 13 agosto nella fascia oraria 21:36 Dov’è Chiusa la Pontina Trattori dei Cenci via di Decima nelle due direzioni di percorrenza ilviene deviato sulla ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - VAIstradeanas : 08:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Latina - ilDifforme : I colpi migliori sono della Juve che ha ripreso Pogba, del Milan con il talento belga De Ketelaere e della sorprend… - LuceverdeRoma : ?? #Autostrade #Traffico - #Esodo estivo ?? In vista degli spostamenti verso località turistiche, per la giornata di… -