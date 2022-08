Tennis, ATP Los Cabos 2022: Daniil Medvedev conquista la finale, con il russo ci sarà Cameron Norrie (Di sabato 6 agosto 2022) sarà tra Daniil Medvedev e Cameron Norrie la finale del torneo ATP di Los Cabos. Il russo prosegue nel suo cammino perfetto sul cemento messicano, che ha segnato anche il ritorno nel circuito dopo l’ultima apparizione sull’erba a Maiorca. Adesso si ritroverà di fronte il britannico, che prosegue nella sua difesa del titolo dello scorso anno, confermando di trovarsi benissimo a Los Cabos. Quarta finale della stagione per il numero uno del mondo, la ventiseiesima della carriera (i titoli finora sono 13). Medvedev è ancora alla ricerca del primo titolo del 2022, dopo aver perso nell’ultimo atto degli Australian Open, Hertogenbosch ed Halle. Una netta affermazione quella del ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)traladel torneo ATP di Los. Ilprosegue nel suo cammino perfetto sul cemento messicano, che ha segnato anche il ritorno nel circuito dopo l’ultima apparizione sull’erba a Maiorca. Adesso si ritroverà di fronte il britannico, che prosegue nella sua difesa del titolo dello scorso anno, confermando di trovarsi benissimo a Los. Quartadella stagione per il numero uno del mondo, la ventiseiesima della carriera (i titoli finora sono 13).è ancora alla ricerca del primo titolo del, dopo aver perso nell’ultimo atto degli Australian Open, Hertogenbosch ed Halle. Una netta affermazione quella del ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - giomalago : Il #tennis azzurro conquista il #CroatiaOpenUmag. Primo successo 2022 per uno strepitoso Jannik #Sinner, superato… - Eurosport_IT : ZEPPIERI NON SI FERMA! ?????? Dopo la prima vittoria nel circuito ATP arriva anche il 2° successo: l'azzurro continu… - TennisWorldit : Atp Montreal Draw - Derby Berrettini-Sinner agli Ottavi, subito Kyrgios per Medvedev: Un tabellone molto insidioso… - sportli26181512 : Atp Montreal: Berrettini 'pesca' Carreno Busta al primo turno: Urna canadese non particolarmente fortunata per Matt… -