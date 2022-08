Taiwan, la Cina sta simulando attacchi. Mistero sulla morte dell’uomo dei missili (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Altissima tensione a Taiwan, dove secondo le autorità locali la Cina sta simulando attacchi contro l’arcipelago. Il ministero della Difesa di Taipei fa sapere infatti che sono stati rilevati oggi molti caccia e navi dell’esercito cinese “intorno allo Stretto”, con alcuni di questi che “hanno attraversato la linea mediana” durante un’azione di “possibile attacco simulato”. Il ministero precisa: “Si è ritenuto che (le forze armate cinesi, ndr) stessero conducendo una simulazione di attacco all’isola principale di Taiwan”. Taiwan, a un passo dalla guerra? La Cina sta simulando attacchi Insomma, secondo il governo Taiwanese, le forze armate di Pechino non starebbero semplicemente svolgendo un’esercitazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Altissima tensione a, dove secondo le autorità locali lastacontro l’arcipelago. Il ministero della Difesa di Taipei fa sapere infatti che sono stati rilevati oggi molti caccia e navi dell’esercito cinese “intorno allo Stretto”, con alcuni di questi che “hanno attraversato la linea mediana” durante un’azione di “possibile attacco simulato”. Il ministero precisa: “Si è ritenuto che (le forze armate cinesi, ndr) stessero conducendo una simulazione di attacco all’isola principale di”., a un passo dalla guerra? LastaInsomma, secondo il governoese, le forze armate di Pechino non starebbero semplicemente svolgendo un’esercitazione ...

