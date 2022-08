MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2022: A. Espargarò in testa, Bagnaia 7° dietro a Quartararo (Di sabato 6 agosto 2022) Stamattina si sono disputate le prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. I centauri si sono dati battaglia per firmare i tempi necessari per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche e per trovare la giusta messa a punto in vista del prosieguo del weekend. A timbrare il miglior tempo è stato Aleix Espargarò. Lo spagnolo dell’Aprilia ha siglato 1:58.254, riuscendo a precedere Jorge Martin di 28 millesimi, Jack Miller di 78 millesimi e Johann Zarco di 0.090. Tre piloti racchiudi in meno di un decimo. Fabio Quartararo, leader del campionato, è sesto a 0.328 in sella alla sua Yamaha e precede il nostro Francesco Bagnaia (settimo a 0.371), che con la Ducati riesce ad acceddere direttamente al Q2 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Stamattina si sono disputate le prove libere 3 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Silverstone. I centauri si sono dati battaglia per firmare i tempi necessari per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche e per trovare la giusta messa a punto in vista del prosieguo del weekend. A timbrare il miglior tempo è stato Aleix. Lo spagnolo dell’Aprilia ha siglato 1:58.254, riuscendo a precedere Jorge Martin di 28 millesimi, Jack Miller di 78 millesimi e Johann Zarco di 0.090. Tre piloti racchiudi in meno di un decimo. Fabio, leader del campionato, è sesto a 0.328 in sella alla sua Yamaha e precede il nostro Francesco(settimo a 0.371), che con la Ducati riesce ad acceddere direttamente al Q2 ...

