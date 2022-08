Kamera | il laboratorio degli orrori dell’Unione Sovietica

(Di sabato 6 agosto 2022) Delle ricerche in materia di armi segrete, ancora oggi, è dato sapere poco e niente. Un velo di mistero, rivelatosi impenetrabile, continua a circondare e proteggere (quasi) tutto ciò che hanno studiato gli scienziati militari sovietici nel corso della Guerra Fredda. Qualcosa di quei decenni avvolti dall’oscurità, alla fine, grazie al dossier Mitrokhin, InsideOver.

InsideOver

Qualcosa di quei decenni avvolti dall'oscurità, alla fine, grazie al dossier Mitrokhin, [...] Continua a leggere The post, ildegli orrori dell'Unione Sovietica appeared first on ..Nello stesso anno fonda, all'interno del torrione Farnese di Castell'Arquato, un... basato su una serie di tableaux vivant che si concludono con il film Transfert perverso ... Gli omicidi politici della Russia: una lunga tradizione di avvelenamenti