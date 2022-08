Galatasaray, che colpi! Mertens e Torreira sbarcano a Istanbul (Di sabato 6 agosto 2022) La telenovela è finita. Perché due dei nomi che finora hanno infiammato il calciomercato di numerosi club europei, hanno finalmente trovato una sistemazione. Si tratta di Dries Mertens e Lucas Torreira che – dopo aver detto rispettivamente addio a Napoli e Fiorentina – sono pronti a cercare fortuna in Turchia. Entrambi infatti hanno accettato il corteggiamento del Galatasaray e, nella giornata di sabato 6 agosto, hanno iniziato ufficialmente la loro nuova avventura sulle rive del Bosforo. I due giocatori, attesi in serata da decine di tifosi che si sono radunati all’aeroporto, hanno deciso di accettare la ricca offerta del club di Istanbul approdando comunque in uno dei campionati europei che nell’ultimo decennio ha registrato importanti segnali di crescita. Al Galatasaray troveranno l’ex romanista ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) La telenovela è finita. Perché due dei nomi che finora hanno infiammato il calciomercato di numerosi club europei, hanno finalmente trovato una sistemazione. Si tratta di Driese Lucasche – dopo aver detto rispettivamente addio a Napoli e Fiorentina – sono pronti a cercare fortuna in Turchia. Entrambi infatti hanno accettato il corteggiamento dele, nella giornata di sabato 6 agosto, hanno iniziato ufficialmente la loro nuova avventura sulle rive del Bosforo. I due giocatori, attesi in serata da decine di tifosi che si sono radunati all’aeroporto, hanno deciso di accettare la ricca offerta del club diapprodando comunque in uno dei campionati europei che nell’ultimo decennio ha registrato importanti segnali di crescita. Altroveranno l’ex romanista ...

AlfredoPedulla : #Mertens: contatti interrotti con la #Juve interrotti da almeno 3 giorni. Lui come #Koulibaly (che era stato accost… - TuttoMercatoWeb : TMW - Il sogno Galatasaray a segno: la road map che porterà Torreira-Mertens a Istanbul - cmdotcom : #Mertens al #Galatasaray, ci siamo: l'indizio social che lascia poco spazio ai dubbi VIDEO - poesialaziale : #Mertens al #GalatasaraySK Io vedo un film già scritto... -Il Galatasaray scende in #EuropaLeague -La #Lazio dovrà… - Open_gol : Dopo Sergio Oliveira i turchi puntano su altri due giocatori che hanno trascorso l’ultima stagione in Serie A -