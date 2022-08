**Elezioni: Calenda twitta richiesta Si allargare a M5S, Azione 'che risponde Letta?'** (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Carlo Calenda si limita a twittare il titolo di agenzia. Il sì di Sinistra Italiana all'accordo con il Pd con la richiesta di allargare l'alleanza anche ai 5 Stelle. A dire che l'attenzione dell'ex-ministro è alta su quanto si sta muovendo e quindi sulle scelte che si verranno a determinare nelle prossime ore. Dalle parti di Azione fanno sapere che si attende ora la risposta di Enrico Letta rispetto al mandato di Si a Nicola Fratoianni che include anche la richiesta di recuperare i pentastellati di Giuseppe Conte. "Vediamo che risponde Letta". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Carlosi limita are il titolo di agenzia. Il sì di Sinistra Italiana all'accordo con il Pd con ladil'alleanza anche ai 5 Stelle. A dire che l'attenzione dell'ex-ministro è alta su quanto si sta muovendo e quindi sulle scelte che si verranno a determinare nelle prossime ore. Dalle parti difanno sapere che si attende ora la risposta di Enricorispetto al mandato di Si a Nicola Fratoianni che include anche ladi recuperare i pentastellati di Giuseppe Conte. "Vediamo che".

Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Sinistra italiana: “Via libera ad accordo con Pd e lavorare per estenderlo a M5s”. Da Calend… - BrandauerLudwig : **Elezioni: Calenda twitta richiesta Si allargare a M5S, Azione 'che risponde Letta?'** - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Sinistra italiana: “Via libera ad accordo con Pd e lavorare per estenderlo a M5s”. Da Calenda al… -