Calciomercato Fiorentina | l’Europa e poi Lo Celso

(Di sabato 6 agosto 2022), in entrata piace Lo, ma prima di affondare sull’argentino del Tottenham, bisogna arrivare in Conference League Laal lavoro sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato dalla Nazione, ai viola piace Lo, giocatore argentino che aumenterebbe la qualità della trequarti. Sul calciatore del Tottenham c’è la concorrenza del Villareal, in cui ha giocato in prestito la scorsa stagione. Ma prima di ogni decisione, i viola vogliono prima assicurarsi l’accesso in Conference League. L'articolo proviene da Calcio News 24.