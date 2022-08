Tennis: Medvedev in semifinale a Los Cabos, Kyrgios e Opelka interrotti dalla pioggia a Washington (Di venerdì 5 agosto 2022) Altra nottata di Tennis in Nord America, dove sono in corso i tornei Atp 250 di Los Cabos e Atp 500 di Washington. In Messico, tutto facile per il numero uno del mondo Daniil Medvedev, approdato comodamente in semifinale. Il russo ha superato con il punteggio di 6-2 6-2 Ricardas Berankis, servendo piuttosto bene e concedendo pochissimo al suo avversario. Nel penultimo atto del torneo, Medvedev se la vedrà contro Miomir Kecmanovic, che ha sconfitto in due set Nakashima. Nessuna sorpresa neppure nella parte bassa del tabellone, dove si sfideranno le due teste di serie più alte. Si tratta della numero due, Felix Auger-Aliassime, e della numero tre, Cameron Norrie. Il canadese ha avuto la meglio di Steve Johnson in due set tirati, mentre il britannico ha prevalso su Albot sempre in due ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Altra nottata diin Nord America, dove sono in corso i tornei Atp 250 di Lose Atp 500 di. In Messico, tutto facile per il numero uno del mondo Daniil, approdato comodamente in. Il russo ha superato con il punteggio di 6-2 6-2 Ricardas Berankis, servendo piuttosto bene e concedendo pochissimo al suo avversario. Nel penultimo atto del torneo,se la vedrà contro Miomir Kecmanovic, che ha sconfitto in due set Nakashima. Nessuna sorpresa neppure nella parte bassa del tabellone, dove si sfideranno le due teste di serie più alte. Si tratta della numero due, Felix Auger-Aliassime, e della numero tre, Cameron Norrie. Il canadese ha avuto la meglio di Steve Johnson in due set tirati, mentre il britannico ha prevalso su Albot sempre in due ...

