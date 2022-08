Tennis: Medvedev e Auger - Aliassime in semifinale a Los Cabos (Di venerdì 5 agosto 2022) Sfideranno rispettivamente Kecmanovic e Norrie ROMA - Daniil Medvedev contro Miomir Kecmanovic, Felix Auger - Aliassime contro Cameron Norrie: queste le semifinali dell'"Abierto de Tenis Mifel", ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Sfideranno rispettivamente Kecmanovic e Norrie ROMA - Daniilcontro Miomir Kecmanovic, Felixcontro Cameron Norrie: queste le semifinali dell'"Abierto de Tenis Mifel", ...

TennisWorldit : Atp/Wta Washington e Los Cabos - Conferme dalla Raducanu, bene Medvedev ed Auger: I risultati della notte, match so… - sportface2016 : Tennis: #Medvedev in semifinale a #LosCabos, #Kyrgios e #Opelka interrotti dalla pioggia a #Washington - TennisWorldit : 'Non lo sapevo neanche...': le parole di Medvedev dopo l'esordio a Los Cabos: Il tennista russo ha parlato in confe… - TennisWorldit : 'Non lo sapevo neanche...': le parole di Medvedev dopo l'esordio a Washington: Il tennista russo ha parlato in conf… - zazoomblog : Tennis: Torneo Los Cabos. Medvedev accede ai quarti di finale - #Tennis: #Torneo #Cabos. #Medvedev -