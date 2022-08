Rhove spinge una fan in piscina e poi chiarisce perché (Di venerdì 5 agosto 2022) Continuano le polemiche in merito ai concerti di Rhove. A distanza di un paio di settimane da quando ha criticato i fan colpevoli di “non saltare” durante i suoi concerti, il trapper è finito di nuovo al centro delle critiche per aver spinto in piscina una sua fan. Il fatto è successo durante il suo ultimo live che ha tenuto su un palco sopra una piscina. Sotto lui – a bordo piscina – numerosi fan. Fra loro anche una ragazza che durante Shakerando è finita in acqua vestita, con le scarpe ai piedi e la borsa a tracolla. Questo perché Rhove ha ben pensato di spingerla dentro. Ecco il video: Ovviamente lo sketch è diventato virale su TikTok fra sfottò, parodie e ovviamente critiche. Il nome di Rhove è anche finito fra i trend topic della giornata su ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 agosto 2022) Continuano le polemiche in merito ai concerti di. A distanza di un paio di settimane da quando ha criticato i fan colpevoli di “non saltare” durante i suoi concerti, il trapper è finito di nuovo al centro delle critiche per aver spinto inuna sua fan. Il fatto è successo durante il suo ultimo live che ha tenuto su un palco sopra una. Sotto lui – a bordo– numerosi fan. Fra loro anche una ragazza che durante Shakerando è finita in acqua vestita, con le scarpe ai piedi e la borsa a tracolla. Questoha ben pensato dirla dentro. Ecco il video: Ovviamente lo sketch è diventato virale su TikTok fra sfottò, parodie e ovviamente critiche. Il nome diè anche finito fra i trend topic della giornata su ...

