Meteo | anticiclone africano in indebolimento | prima crisi dell’Estate

(Di venerdì 5 agosto 2022) In queste ore ilitaliano sta subendo undell’, che potrebbe mettere inla stagione estiva: i dettagli. La situazionerologica italiana sta subendo un parzialedell’. Infatti l’estate potrebbe entrare presto in, con il ritorno dei temporali sulla penisola: cosa sta succedendo. In queste ore il caldo L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - ViViCentro : Meteo NAZIONALE: L'anticiclone africano infiamma l'Italia, ma poi Colpo di Scena! #MeteoNazionale - ilmeteoit : #Meteo: #STOP al #Caldo! #Ora è ufficiale, #Sabato ultimo giorno dell'Anticiclone #Africano, poi #Cambia tutto - varesenews : Le ondate di calore sul Varese con l’anticiclone africano che vince su quello atlantico - meteoeradar : Nel weekend temporali convettivi di calore pomeridiani lungo la fascia alpina, prealpina e della pedemontana. Riman… -

Ma l'perderà ulteriormente forza e nelle giornate di sabato e domenica la situazione cambierà su tutta la regione. Temporali in arrivo. Dopo qualche piovasco nella mattinata di sabato, la ...Previsioniin Italia per domani 5 agosto 2022 Situazione sinottica europea Vastoafro - azzorrinao che si espande tra Atlantico ed Europa con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa ...In queste ore il meteo italiano sta subendo un indebolimento dell'anticiclone africano, che potrebbe mettere in crisi la stagione stiva: i dettagli.PREVISIONI METEOROLOGICHE - Estate infinita: il caldo ha preso avvio a metà maggio e non ci ha mai lasciato, a parte qualche break benefico. L'anticiclone africano è l'unico protagonista in questi mes ...