Maraio: oggi manca la democrazia (Di venerdì 5 agosto 2022) di Erika Noschese “Siamo il partito più antico della storia presente in Parlamento, siamo una radice decisiva del centrosinistra”. Parla così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, tra i prossimi candidati al parlamento con “Italia democratica e Progressista”, la lista che vede in coalizione il Pd, Psi e Articolo Uno e che sta aprendo alla sinistra. Il numero uno dei socialisti, al momento, non è chiaro se sarà candidato nella sua città, Salerno o in un collegio del nord ma le riserve dovrebbero essere sciolte nei prossimi giorni. A sinistra si prospetta un campo largo: Pd, Azione, Psi e qualche micro partito di sinistra che potrebbe unirsi. Il passato ci insegna che una coalizione così ampia porta a problemi di governabilità. Cosa pensa di un eventuale governo guidato da un’alleanza molto grande e articolata? “L’obiettivo del centrosinistra è quello di tenere ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 5 agosto 2022) di Erika Noschese “Siamo il partito più antico della storia presente in Parlamento, siamo una radice decisiva del centrosinistra”. Parla così Enzo, segretario nazionale del Psi, tra i prossimi candidati al parlamento con “Italia democratica e Progressista”, la lista che vede in coalizione il Pd, Psi e Articolo Uno e che sta aprendo alla sinistra. Il numero uno dei socialisti, al momento, non è chiaro se sarà candidato nella sua città, Salerno o in un collegio del nord ma le riserve dovrebbero essere sciolte nei prossimi giorni. A sinistra si prospetta un campo largo: Pd, Azione, Psi e qualche micro partito di sinistra che potrebbe unirsi. Il passato ci insegna che una coalizione così ampia porta a problemi di governabilità. Cosa pensa di un eventuale governo guidato da un’alleanza molto grande e articolata? “L’obiettivo del centrosinistra è quello di tenere ...

