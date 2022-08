Lapid, a Gaza operazione contro 'minaccia concreta' Jihad (Di venerdì 5 agosto 2022) "L'esercito ha colpito poco fa obiettivi della Jihad islamica a Gaza. Si tratta di un'operazione per rimuovere una minaccia concreta nei confronti di cittadini israeliani e nelle zone vicine a Gaza". ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "L'esercito ha colpito poco fa obiettivi dellaislamica a. Si tratta di un'per rimuovere unanei confronti di cittadini israeliani e nelle zone vicine a". ...

P_M_1960 : Israele ha colpito poco fa obiettivi della Jihad islamica a Gaza Si tratta di un'operazione per rimuovere una minac… - Agenzia_Ansa : 'L'esercito ha colpito poco fa obiettivi della Jihad islamica a Gaza. Si tratta di un'operazione per rimuovere una… - mau__ro : #Peace #NoWar “Non esiteremo a usare la forza”, afferma il premier #Lapid mentre l'esercito prepara droni in grado… - FedericaSemper : @rubio_chef @repubblica @gadlernertweet @Maumol E poi sta cosa della massima allerta con Gaza???? L'hanno scritto u… - Antigon84594285 : Lapid, ridillo senza piagne. Palestina libera. #IsraeliCrimes -