"Lando Buzzanca sta male, è detenuto contro la sua volontà in una Rsa. Non può restare lì, deve essere curato". L'appello della compagna e del suo medico

"Cosa aspettate? Salvatemi!". Si conclude così l'appello social lanciato da Fulvio Tomaselli, il medico di fiducia di Lando Buzzanca. Il celebre attore siciliano è ricoverato, dal 27 dicembre 2021, in una residenza per anziani (Rsa) di Roma e lì, come sostiene la compagna Francesca della Valle, è "detenuto, segregato contro la sua volontà". La donna, da mesi impegnata in una battaglia legale e mediatica per liberarlo da – a suo dire – un'autentica prigione, ne ha denunciato le critiche condizioni di salute: "Lando sta male! Non può restare lì. deve tornare a casa, deve curarsi assistito dal suo medico e da chi gli vuole bene!".

