GF VIP, Antonino Spinalbese entrerà nella casa | La reazione di Belen è inaccettabile (Di venerdì 5 agosto 2022) Antonino Spinalbese potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del “Grande fratello vip” e a tal proposito è finito al centro del mirino. Sembra che Belen non sia d’accordo sulla scelta di partecipare ed avrebbe reagito in un modo insolito: scopriamo cosa è successo. Antonino Spinalbese sensuale (Instagram) ESCLUSIVA.COMSono stati insieme poco più di un anno ed hanno messo al mondo una bambina meravigliosa. Antonino Spinalbese e Belen si sono lasciati qualche mese fa, poco dopo la nascita di Luna Marì e l’hair stylist sarebbe pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini lo avrebbe scelto per il reality e a quanto pare il diretto interessato avrebbe accettato la sfida. Tutti i ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 agosto 2022)potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del “Grande fratello vip” e a tal proposito è finito al centro del mirino. Sembra chenon sia d’accordo sulla scelta di partecipare ed avrebbe reagito in un modo insolito: scopriamo cosa è successo.sensuale (Instagram) ESCLUSIVA.COMSono stati insieme poco più di un anno ed hanno messo al mondo una bambina meravigliosa.si sono lasciati qualche mese fa, poco dopo la nascita di Luna Marì e l’hair stylist sarebbe pronto ad entrarepiù spiata d’Italia. Alfonso Signorini lo avrebbe scelto per il reality e a quanto pare il diretto interessato avrebbe accettato la sfida. Tutti i ...

infoitcultura : Belen Rodriguez cambia idea sull'ex Antonino Spinalbese al GF Vip 7/ 'Non è preoccupata affatto ma…' - infoitcultura : Belen Rodriguez contraria alla partecipazione dei Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? Ecco la verità - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez contraria alla partecipazione dei Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? Ecco la verità… - Novella_2000 : Belen non è affatto preoccupata per l’ingresso di Antonino Spinalbese al GF Vip: il motivo - blogtivvu : Belen Rodriguez infastidita dall’ingresso al GF Vip 7 di Antonino Spinalbese? Il gossip fa retromarcia #gfvip -