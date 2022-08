Ciampa: “Ecco chi mi piacerebbe affrontare nel main roster” (Di venerdì 5 agosto 2022) Con l’avvento di Triple H al comando, uno dei suoi ‘protetti’ di NXT sta vivendo un momento molto positivo nel main roster: ovviamente parliamo di Ciampa, che nella scorsa puntata di RAW ha ottenuto una title shot per lo United States Championship detenuto da Bobby Lashley. L’ex campione di NXT fin’ora stava faticando a ritagliarsi uno spazio importante nel main roster, ma nel backstage sono stati visti di buon occhio il suo atteggiamento e la sua dedizione al lavoro, perciò grazie anche al maggiore potere creativo detenuto da HHH, Ciampa può finalmente puntare in alto. Le parole di Ciampa L’ex DIY però non ha solo nel mirino lo US Championship, ma desidera anche affrontare diverse superstar della compagnia. Parlando a Wrestling Inc., ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 5 agosto 2022) Con l’avvento di Triple H al comando, uno dei suoi ‘protetti’ di NXT sta vivendo un momento molto positivo nel: ovviamente parliamo di, che nella scorsa puntata di RAW ha ottenuto una title shot per lo United States Championship detenuto da Bobby Lashley. L’ex campione di NXT fin’ora stava faticando a ritagliarsi uno spazio importante nel, ma nel backstage sono stati visti di buon occhio il suo atteggiamento e la sua dedizione al lavoro, perciò grazie anche al maggiore potere creativo detenuto da HHH,può finalmente puntare in alto. Le parole diL’ex DIY però non ha solo nel mirino lo US Championship, ma desidera anchediverse superstar della compagnia. Parlando a Wrestling Inc., ...

Zona_Wrestling : Ciampa: 'Ecco chi mi piacerebbe affrontare nel main roster' - Matty2094 : The Miz attacca Ciampa impedendogli di vincere il titolo, Gargano ritorna per aiutarlo ed ecco il tag team per batt… -