Verso le Politiche | sondaggi danno il centrodestra in netto vantaggio

(Di giovedì 4 agosto 2022) Anche se mancano ancora due settimane al deposito ufficiale delle liste dei candidati, la campagna elettorale è già entrata nel vivo. A monopolizzare il dibattito politico negli ultimi giorni è il tema delle alleanze nel centrosinistra, con l’accordo tra Partito Democratico e Azione/+Europa siglato da Enrico Letta e Carlo Calenda dopo diversi giorni alquanto “burrascosi”. È quindi un ottimo momento per fare il punto sulle intenzioni di voto, anche perché nelle ultime due settimane – proprio per “inseguire” gli sviluppi dell’attualità politica – sono stati pubblicati ben 13da parte di 9 istituti differenti (praticamente al ritmo di uno al giorno).Nelle intenzioni di voto alle liste, queste elezioni si vanno sempre più configurando come una corsa a due tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, entrambi in crescita e separati da pochi decimali, a cavallo del ...

la Repubblica

'Il nostro impegnogli elettori è continuare l'agenda Draghi in termini di metodo e di contenuti. Gli altri ... tanto più sarà possibile proseguire ledel governo Draghi'. Lo ha detto a ...Iscrivitile elezioni: l'inizio della campagna elettorale in tempo reale Punti chiave 18:13 Conte, alleanza con il Pd dopo il voto Mi sembra improbabile 17:48 Incontro Letta - Fratoianni - ... Elezioni politiche 2022: Da SI e Verdi documento a Letta con punti imprescindibili. L'incontro alle 18.45. Di Maio a alleati: "Non ci sono forze di serie A e B" L'uninominale della Camera per ora ha la sostanziale certezza della candidatura di Ceccarelli, torna in bilico quella del centrodestra ...In un paese in cui l’elettore mediano per età ha 52 anni e non è troppo lontano dalla pensione, i partiti trascurano le misure di welfare a sostegno di natalità e infanzia ...