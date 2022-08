TIM SUMMER HITS: ULTIMO APPUNTAMENTO CON LO SHOW MUSICALE DELL’ESTATE DI RAI2 (Di giovedì 4 agosto 2022) ULTIMO APPUNTAMENTO per “TIM SUMMER HITS”, in onda questa sera 4 agosto alle 21.20 su Rai 2, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Lo SHOW MUSICALE, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, torna nel suggestivo borgo di Portopiccolo, affacciato sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Una location pregiata e allo stesso tempo affascinante che ospiterà alcuni dei più grandi artisti della musica italiana e internazionale. Tra questi Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Rettore, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario, Nina Zilli. Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 4 agosto 2022)per “TIM”, in onda questa sera 4 agosto alle 21.20 su Rai 2, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Lo, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, torna nel suggestivo borgo di Portopiccolo, affacciato sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Una location pregiata e allo stesso tempo affascinante che ospiterà alcuni dei più grandi artisti della musica italiana e internazionale. Tra questi Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Rettore, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario, Nina Zilli. Rai Radio2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio ...

