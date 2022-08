Silvio Berlusconi rispolvera il vademecum per candidati. La campagna elettorale in stile ?94 (Di giovedì 4 agosto 2022) La modalità Berlusconiana settembre 2022 è quella del marzo 1994. E a chi tra i suoi dice al Cavaliere che la minestra riscaldata rischia di essere poco gradita agli italiani, lui... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 agosto 2022) La modalitàana settembre 2022 è quella del marzo 1994. E a chi tra i suoi dice al Cavaliere che la minestra riscaldata rischia di essere poco gradita agli italiani, lui...

Adnkronos : 'Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per… - RaiNews : Il videomessaggio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, affidato ai social: “Dopo 28 anni sento il dovere… - Mov5Stelle : Una è ministro uscente in quota Forza Italia, ex capogruppo dello stesso partito, ex ministro tra il 2008 e il 2011… - andal68 : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Berlusconi : 'Sono io che ho portato i soldi del #PNRR'. No Silvio, quelli erano gli avvisi di garanz… - Marotta14Mauro : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Berlusconi : 'Sono io che ho portato i soldi del #PNRR'. No Silvio, quelli erano gli avvisi di garanz… -