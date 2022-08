McKennie si ferma ancora, ecco quante partite salterà: tifosi disperati (Di giovedì 4 agosto 2022) Altro problema a centrocampo per Allegri che dovrà fare a meno di McKennie per un periodo piuttosto lungo; ecco quanto starà fuori. Allegri in emergenza; la stagione non è ancora iniziata ma il tecnico bianconero deve già fare i conti con i problemi relativi agli infortuni. La tournée in USA, infatti, ha portato due grossi problemi, i problemi fisici di Pogba e McKennie. Il centrocampista statunitense, dopo essersi infortunato la scorsa stagione nel match di andata contro il Villarreal, è costretto nuovamente allo stop. LaPresseL’ex Schalke ha rimediato una lussazione alla spalla che lo ha tenuto fuori dall’amichevole contro il Real Madrid; il problema, per Allegri, è che McKennie sarà costretto a saltare diverse partite. Una situazione non semplice con il tecnico costretto subito agli ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 agosto 2022) Altro problema a centrocampo per Allegri che dovrà fare a meno diper un periodo piuttosto lungo;quanto starà fuori. Allegri in emergenza; la stagione non èiniziata ma il tecnico bianconero deve già fare i conti con i problemi relativi agli infortuni. La tournée in USA, infatti, ha portato due grossi problemi, i problemi fisici di Pogba e. Il centrocampista statunitense, dopo essersi infortunato la scorsa stagione nel match di andata contro il Villarreal, è costretto nuovamente allo stop. LaPresseL’ex Schalke ha rimediato una lussazione alla spalla che lo ha tenuto fuori dall’amichevole contro il Real Madrid; il problema, per Allegri, è chesarà costretto a saltare diverse. Una situazione non semplice con il tecnico costretto subito agli ...

