Letta incontra SI e Verdi per superare i dubbi su Azione Calenda ribadisce | ' Agenda Draghi è il perno'

Virus1979C : Ma vi rendete conto, Letta che vuole battere le destre incontra tutti i giorni Tabacci ed esclude #Conte, l'ex prem… - davidefent : RT @ilfoglio_it: ?? Dopo Calenda, Letta incontra Di Maio. Slitta a domani il vertice con Fratoianni e Bonelli. Pd: 'Il tempo sta scadendo' h… - Adnkronos : Turbolenze con gli alleati Pd, Letta incontra i leader 'Uniti possiamo vincere le #Elezioni2022'. - Ultron65 : RT @infoitinterno: Letta incontra Azione e +Europa. Il Pd punta a blindare la coalizione: «Vogliamo chiudere tutto entro domani» https://t.… - ninotelia1 : RT @ilfoglio_it: ?? Dopo Calenda, Letta incontra Di Maio. Slitta a domani il vertice con Fratoianni e Bonelli. Pd: 'Il tempo sta scadendo' h… -

...demlui e Bonelli: 'Passi in avanti'. Ma l'accordo non è chiuso. Sinistra e Verdi vogliono in tutto 25 seggi e il no all'agenda Draghi Sullo stesso argomento: Fratoianni dà buca ae ...'L'incontro è durato un'ora e mezzo eha confermato la forte volontà e determinazione del Pd a stringere un'intesa elettorale' fanno sapere fonti del ..."Di Maio Meglio che torni a fare quello che faceva prima". E su Bonelli e Fratoianni: "Pensare di lavorare insieme a loro Boh..." ...ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro appello è per includere e non per escludere, sono pronto a incontrare tutte le anime del centrosinistra, ovviamente anche Calenda e Della Vedova, ma senza che si cominci ...