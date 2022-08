Dal Cdm via libera alla riforma penale Dopo le minacce | anche Lega e M5s votano sì

Palazzo_Chigi : Il CdM sblocca 11 progetti di impianti eolici per produrre oltre 450 MW di energia. È la prima applicazione delle s… - 007Vincentxx : Il Mattino Mobile: Cresceremo cosa il debito pubblico buffoni Decreto Aiuti-Bis approvato dal Cdm, Draghi: «Stanzia… - zuggy04 : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della riforma del processo penale: digitalizzazione, tempi cer… - ilfoglio_it : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della riforma del processo penale: digitalizzazione, te… - Moixus1970 : RT @ErmesAntonucci: Dal Cdm via libera alla riforma del processo penale. Dopo le minacce, anche Lega e M5s votano sì (e gli esponenti spari… -

'La crescita annuale è pari al 3,4%, più di quanto stimato in aprile per tutto il 2022Mef. Si ... un ulteriore taglio del cuneo fiscale che è un po' maggiore, dopo il, rispetto a quello che ...... questo l'accordo ottenuti da Draghi in. La conferenza stampa sarà poi l'occasione per ... inflazione e PNRR da qui sino alla prossima Manovra: i "contorni" datiPresidente Mattarella nello ...C'è il via libera al decreto legge Aiuti bis: il Cdm ha approvato il provvedimento che prevede nuovi sostegni anti-crisi che aiuteranno famiglie e imprese. Il premier Mario Draghi in conferenza stampa ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della riforma del processo penale. Tante le novità: digitalizzazione, tempi certi per le indagini, maggior accesso ai riti alternativi e all ...