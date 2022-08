Dal 2 al 4 settembre torna il Termini Book Festival 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 2 al 4 settembre a Termini Imerese (PA) in via Iannelli, adiacente alla Villa Palmeri, torna il Termini Book Festival 2022: la kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio Lupo insieme al direttore tecnico Emanuele Zammito del ristorante sociale “Tocca a tia”, che avrà come tema “A chi sogna con le parole”. «La manifestazione in questi tre anni è cresciuta molto in Termini di qualità e di visibilità nazionale. Prova ne è la partnership ufficiale con Giallo Mondadori, con cui da quest’anno collaboriamo per il Premio Termini Book Festival. Solo altri quattro eventi in Italia godono di questo privilegio e ovviamante ne siamo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il successo delle prime due edizioni, dal 2 al 4Imerese (PA) in via Iannelli, adiacente alla Villa Palmeri,il: la kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio Lupo insieme al direttore tecnico Emanuele Zammito del ristorante sociale “Tocca a tia”, che avrà come tema “A chi sogna con le parole”. «La manifestazione in questi tre anni è cresciuta molto indi qualità e di visibilità nazionale. Prova ne è la partnership ufficiale con Giallo Mondadori, con cui da quest’anno collaboriamo per il Premio. Solo altri quattro eventi in Italia godono di questo privilegio e ovviamante ne siamo ...

matteosalvinimi : #Lampedusa. A poche ore dal mio arrivo, di notte, la Lamorgese organizza la fuga di centinaia di clandestini verso… - CarloCalenda : Aggiungo che il polo si può costruire dal 26 settembre, l’Italia no. Riflettici Matteo. Sempre prima l’interesse de… - LaVeritaWeb : La piccola Margherita è stata separata dalla famiglia per colpa di una diagnosi errata. Ma il giudice minorile di B… - renestrano : IL MIO CAPO MI HA AVALLATO LE FERIE DAL 10 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE ?????????????????????????????????? - Fabiano17803307 : @matteosalvinimi Per non dimenticare per chi ora fa il vergine e dice che dal 25 settembre cambieranno le cose -